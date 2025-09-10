全家8月營收年增3% 攀同期高點

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

全家（5903）昨（9）日公布8月營收96億元，年增3.9%，寫下歷年最強8月的新紀錄；累計前八個月營收720.2億元，年增3.6%。

全家表示，綜觀八月整體表現穩健向上，受惠店數持續成長、掌握炎夏高溫與中元普渡商機，帶動整體泛鮮食、一般商品之整體業績皆向上。

另外，八月氣溫高溫不斷，泛鮮食瞄準清爽水果系飲食商機，杯裝飲品、冰品、甜點皆推出新品。Let's Tea研發口碑話題新品「香蕉火龍果牛奶」，另推出以粉角入料的咀嚼系新品「冬瓜QQ撞奶」，帶動杯裝茶飲年增一成五。

全家自有品牌國民冰沙「酷繽沙」則推出降暑新品香蕉酷繽沙，甜點品牌minimore則推出綠葡萄大福，皆有效帶動相關品類業績成長；一般冰品則於線上、線下通路持續導入多款新品，搭配行銷販促活動，業績成長超過一成。

傳統中元普渡商機湧現，實體店鋪與線上通路的OMO整合操作，並結合三麗鷗IP肖像推出多款福箱商品，帶動餅乾、零食、泡麵、罐頭等拜拜商品皆成長一至兩成，促動一般食品整體業績穩定向上。

展望九月，開學季早餐商機、中秋節慶烤肉需求、教師節連假皆為營運重點，鮮食、咖啡、霜淇淋、熟食區將續推話題新品，皆可望驅動整體業績成長。

全家今年持續拓點，截至8月底全台門市數達4,397家，預計今年總展店數可達150家。隨通路版圖擴大，鮮食業績同步推進，持續發揮成長引擎角色。公司指出，鮮食營收占比穩定維持在三成以上，主要來自三大策略驅動，包括茶金市場、名店聯名開發。

此外，全家目前會員已突破1,950萬人，APP續推創新功能，串連消費、物流與內容體驗。全家表示，未來也持續布局四大OMO渠道，包含全家行動購、生鮮電商「食食購」、店長團購line群組「全+1社群電商」、節慶預購，為實體店鋪挹注新成長動能。

