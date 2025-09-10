逸達8月合併營收打強心針 年暴增六倍

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
逸達生技董事長簡銘達。聯合報系資料照
逸達生技董事長簡銘達。聯合報系資料照

逸達（6576）昨（9）日公告8月合併營收約1.42億元，創單月營收歷史次高，年增640.8%，主要是Camcevi ETM（三個月劑型）獲取美國食品藥物管理局（FDA）新劑型新藥藥證，認列相關里程金收入合計1.3億元；累計前八月營收約3.73億元，年增47.4%。

逸達表示，Camcevi 六個月劑型8月在美國終端市場的銷售量為1,967支，較7月微幅增加約1.8%。Camcevi三個月劑型預定在完成三批確效批次的生產，並由經銷夥伴Accord BioPharma向美國聯邦醫療保健中心申請新的J-Code（可享單獨定價彈性優勢），於明年下半年在美國上市。

逸達說明，用於治療晚期前列腺癌之Leuprolide長效注射劑在美國市場，大致分為一個月、三個月、四個月及六個月等劑型，市場規模最大的三個月劑型年銷量約45萬支，為六個月劑型支數的兩倍，在美國以外的全球主要市場，三個月劑型的銷量更是遠大於六個月劑型。

為因應Camcevi六個月及三個月劑型陸續於多國上市所帶來的需求成長，逸達已積極規劃產能擴大及供應鏈韌性布局，包括技術移轉至歐美授權夥伴Intas的印度廠，以及移轉至中國授權夥伴金賽的中國廠。

其中，法國代工廠Fareva將進行產線製程優化與分階段性設備升級，以符合歐盟GMP Annex 1的最新規範，並完成未來CAMCEVI六個月劑型之既有製程與新製程之間的轉換。

除此之外，在協助授權夥伴技術轉移的部分，Intas亦已經獲得歐盟EMA正式核准，新增位於印度的生產基地生產，將形成法國與印度–雙生產基地之供應鏈布局。

