羅昇雙路出擊 優化智造產線

羅昇（8374）轉投資資騰科技昨（9）日宣布，攜手友達旗下專注綠色技術與智慧科技服務的宇沛永續，透過晶圓外觀瞬檢量測機（AIE）與自主移動機器人（AMR），協助國內半導體產線在檢測與搬運兩大環節大幅升級。

資騰總經理陳國榮表示，該公司的核心優勢是能深入理解客戶製程需求，並與技術領先的合作夥伴緊密整合，提供能立即創造產線價值的解決方案。這次的系統導入，不僅改善檢測與搬運的效率瓶頸，也讓客戶同步提升生產力與良率。

檢測方面，資騰與宇沛永續導入的晶圓外觀瞬檢量測機（AIE），能一次完成晶圓三大關鍵量測，包含直徑、面幅與缺陷檢測。檢測精度可達正負3微米，最小可辨識缺陷達40微米，等於為產線配備了「精密快速的AI檢測員」。不僅讓檢測速度提升50%以上，也能大幅降低誤判，協助工廠有效控管品質並提升良率。