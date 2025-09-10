可成8月合併營收月增4.8% 精元8月營收月增0.9%

機殼廠可成（2474）昨（9）日公告8月合併營收16.86億元，月增4.8%，年增1.2%；前八月合併營收127.29億元，年增6.2%。

可成指出，8月業績走揚，主要反映新台幣貶值，外幣營收折算金額增加。此外，受惠醫療新領域持續挹注業績，前八月合併營收也比去年同期增長。

【記者劉芳妙／台北報導】筆電鍵盤大廠精元（2387）昨（9）日公布8月營收17.26億元，月增0.9%，年減23%。儘管精元近兩個月營收不見旺季氣勢，法人預期，在新台幣匯率回穩，業外匯兌回沖下，該公司本季獲利有望優於第2季。

精元前八月營收128.22億元，年減17%。精元通吃蘋果及非蘋陣營訂單，儘管本季為傳統旺季，惟上季因關稅變數，客戶提前拉貨，公司對下半年景氣仍保守看待。