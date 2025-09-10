動力8月營收月增12% 世界8月合併營收月增0.3%

顯示卡風扇大廠動力-KY（6591）昨（9）日公告8月營收1.53億元，為同期新高，月增12.8%，年增26.6%；前八月營收12.13億元，年增43.5%。

動力指出，8月營收大幅成長，主要受惠輝達近期釋出更多RTX 5000系列晶片，加上生成式AI應用快速普及，推升運算效能需求攀升，亦促使市場對高階顯卡需求持續熱絡。

同時，AI PC與電競升級潮成為顯卡產業的重要驅動力，皆挹注動力旗下相關產品訂單與出貨量較去年同期明顯成長，持續創造集團整體營運良好成長契機。

【記者尹慧中／台北報導】8吋晶圓代工廠世界先進（5347）昨（9）日公布8月合併營收36.25億元，月增0.3%，但較去年同期減少0.2%；前八月合併營收308.87億元，年增10.8%

展望後市，世界之前於法說會提到，預估本季出貨季增7%以上，毛利率比第2季28%下滑，約落在25%至27%，目前市場不確定性高，客戶傾向保守，能見度維持三個月，但下半年客戶行為沒巨大變化。