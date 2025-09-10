惠民在手訂單50億元

惠民實業（6971）預計於10月初掛牌上櫃，董事長吳萬益昨（9）日指出，目前在手合約總金額近50億元，並積極爭取政府「千億治水計畫」標案。法人估，受惠在手訂單持續認列與新標案挹注，惠民明年營收有望挑戰年增雙位數百分比。

惠民成立於1997年，2023年7月登錄興櫃，實收資本額3.5億元，核心業務專注於水資源及廢棄物處理兩大領域，為台灣重要的環保水利工程業者。

水資源服務方面，惠民的範疇廣泛，涵蓋公共汙水處理廠、再生水、海水淡化、淨水場，以及抽水站、滯洪池等水利工程，並提供操作維護與工程承攬服務。

其中，惠民負責的汙水累計處理量已占全台21%，淨水場處理量更是國內最高的高階薄膜淨水處理廠，顯示其深厚的技術實力與市場地位。

為強化競爭優勢，惠民實業也透過垂直整合布局。旗下100%持股子公司萬美崙，負責運營大社石化工業區汙水處理ROT標案；另一子公司萬嘉則提供無機及有機汙泥處理服務；此外，惠民轉投資持股51%的惠連薄膜，專門從事淨水設備中最為廣泛使用的逆滲透膜清洗服務。

吳萬益表示，過去惠民主要以政府標案為主，未來將透過子公司拓展高科技產業等民間客戶，實現營運多元化。目前在手訂單包括代操作勞務合約未認列金額約37億元，以及機電工程合約未認列金額約12億元，總計近50億元，預計未來兩年內陸續入帳。

惠民2024年營收21.02億元，每股純益2.71元；今年前七月營收13.1億元，年增17.7%。