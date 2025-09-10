友達、凌巨8月繳佳績

面板廠友達（2409）、 群創、彩晶、凌巨昨（9）日公告8月業績，友達、凌巨都繳出優於7月的成績單，並以凌巨月增24.5% 相對出色；群創、彩晶則較7月衰退，分別月減3%、3.9%。

凌巨8月合併營收7.89億元，月增24.5%，年增3%；前八月合併營收57.02億元，年增2.9%。凌巨昨天股價跌0.2元，成交量1,548張，收13.15元。

友達8月合併營收245.39億元，月增17.3%，但較去年同期衰退9.2%；前八月合併營收1,868.01億元，年增0.6%。友達昨天股價跌0.05元，成交量逾3.79萬張，收12.45元。

展望後市，友達董事長彭双浪先前於法說會表示，由於匯率問題與關稅不確定性，客戶端備貨普遍保守，品牌廠亦採嚴控庫存策略，恐波及年底銷售旺季的備貨作業，據此推估，2025年第3季起的旺季效應將不如往年。

群創8月合併營收186.92億元，月減3%，年增1.2%；前八月合併營收1,501.21億元，年增4.6%。群創昨天股價收平盤13.75元，成交量超過2.98萬張。

展望本季，群望認為，在關稅及部份客戶已提前拉貨下，下半年面板需求將轉趨保守，不過，隨著同業普遍採按需生產策略，有助維持供需平衡與價格秩序。

群創估，本季非顯示器領域群及商用顯示器出貨均約季減約3%，消費性顯示器估季減約5%。

彩晶8月合併營收8.65億元，月減3.9%，年增38.4%。彩晶表示，8月中小尺寸面板出貨量共計2,332萬片，月減4.7%；大尺寸及自有品牌產品出貨量共計11萬片，月減38.7%。

彩晶前八月合併營收76.66億元，年增25.3%。彩晶昨天股價下跌0.16元，成交量6,637張，收7.45元。