汽車零組件廠 營運回溫

美國關稅對汽車零組件產業的影響逐漸淡化，多家業者營收持續回溫，包括廣華-KY（1338）、和大、麗清等都看好下半年表現可望優於上半年。

廣華8月合併營收4.57億元，年增28.26%，月增2.66%，累計今年前八月合併營收33.92億元，年增5.68%。

傳動系統製造廠和大工業8月合併營收4億452萬元，年減20%，月增0.82%，是近四個月高點；累計今年前八月合併營收31億7,104萬元，年減23.48%。

麗清8月合併營收7.11億元，年減10.72%，月增1.35%；累計前八月合併營收57.31億元，年減2.8%。

廣華表示，8月正值汽車產業暑休淡季，雖然部分客戶拉貨力道與生產排程因工作天數減少而受到影響，但受惠於北美自今年6月起隨著市場對於政策方向逐步明確，美墨市場皆有陸續回補的情形，目前拉貨力度已連續三個月呈現成長趨勢。

另一方面，中國大陸主要客戶日系日產、豐田及自主品牌比亞迪（BYD）、長城汽車等拉貨穩定，未受暑休淡季過多影響，是8月營收繳出連續三個月年增率正成長的關鍵，同時在近兩年新接訂單陸續量產的堆疊效果下，為廣華營運成長奠定良好的基礎。

和大指出，隨著美國關稅稅率明朗，客戶逐漸恢復拉貨，預期營運將重回成長軌道。同時公司已與客戶達成關稅協議，由客戶全額吸收關稅，對公司財務獲利無影響。

麗清表示，集團積極切入多家知名品牌車廠與Tier 1車燈系統供應商，隨著車燈技術不斷演進，智慧型與設計導向的燈具需求快速增加，特別是在車尾燈、日行燈與車頭燈模組的應用上，LED已逐漸成為主流，帶動市場需求規模持續擴張。

加上大陸內需LED車燈模組滲透率持續提高，帶動旗下華域視覺、海拉、廣州小糸等主要客戶保持良好拉貨力道，成為集團穩定的成長動能。