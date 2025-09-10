快訊

陽明、萬海8月遇逆風

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
陽明海運。陽明海運/提供。
貨櫃輪今年8月遇到貨量不夠旺，再加上全球運價較去年同期走跌，陽明 （2609）、萬海及台驊的等貨櫃輪相關業者8月營收同步出現年、月雙減情形。

陽明昨（9）日公布8月營收為138.38億元，月減10.63%，年減46.28%；累計今年前八月營收為1,134.96億元，年減23.11%。

萬海公告8月合併營收為115.95億元，月減6.61%，年減40.25%；累計今年前八月營收959.53億元，年減8.87%。

台驊8月合併營收達15.68億元，月減9.2%，年減40.05%；累計今年前八月合併營收為145.39億元，年減13.34%。

針對未來市場展望，陽明表示，隨著美國陸續與英國、日本、歐盟等主要經濟體達成貿易協議，以及美中對等關稅暫緩90天至11月10日，緩解市場對全球供應鏈重塑與成本上升的憂慮。

另外，美國聯邦上訴法院裁定川普所實施的對等關稅違法，但法院仍允許現行關稅措施暫時維持至10月14日。川普政府已提起上訴，後續發展之不確定，對於整體貿易政策及供應鏈規劃的影響仍需密切關注。

台驊分析，美國市場在8月因需求放緩與艙位供給增多，運價維持在低檔，市場表現承壓。

進入9月後，隨著航商啟動一般運價調整措施（GRI），行情出現回升，後續能否隨備貨需求延續，將是市場關注的焦點。

另外，歐洲市場方面，由於經濟持續受到通膨與消費力不足壓抑，進口需求偏弱，新增運力難以完全被吸收，使得運價表現仍然承壓，維持在低檔區間。

但9月初各主要航線的運價走勢已呈現分化，美國線出現回升，歐洲線則持續承壓，反映出市場結構正在逐步調整。

