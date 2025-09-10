文曄8月營收月增6% 攀次高

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

半導體通路商文曄（3036）昨（9）日公布8月營收1,000.86億元，月增6.5%，為歷史次高。外界預期，文曄本季營運將挑戰歷史新高。

文曄8月營收年增22.7%，為僅次於今年4月歷史次高表現。文瞱累計今年前八月合併營收7,009.14億元，年增14.3%。

根據文曄先前釋出本季營運展望，估計第3季營收落在2,835億至2,995億元，約季增9.2%至15.4%，毛利率落在3.85%至4.05%，每股純益落在2.49元至3.07元。

外界依照上述預測區間推估，文曄9月業績只要逾895億元，第3季營收至少飛過區間低標，如果9月業績進一步超越1,055億元，將帶動單季營收達區間高標，並創單季新高。

文曄董事長鄭文宗日前表示，上半年關稅及匯率帶來很大的不確定性，現在已逐步明朗，預期對下半年營運衝擊將減少。文曄將持續發揮全球服務能力的優勢，以因應變化並滿足客戶全球布局需求。而在市場需求方面，AI的強勁需求不墜，將為該集團下半年、甚至明年持續帶來強大的成長動能。

文曄 營收

