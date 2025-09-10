華晶科8月每股賺0.09元
光學廠華晶科（3059）近期股價波動劇烈，昨（9）日應主管機關要求，公布自結8月稅後純益2,700萬元，年增42.11%，每股純益0.09元。
華晶科近日挾無人機題材，股價從50元附近起漲，日前一度攻上波段高點64.9元後拉回，昨天逆勢走跌，終場收62.2元，下滑0.8元。
華晶科近年持續深耕AI影像處理技術，聚焦機器人、無人設備、AI影像與精準醫療的四大核心應用領域，推動技術持續創新與產業應用升級。
華晶科日前宣布，取得AS9100航空航太與國防產業品質管理系統認證，成功進入全球無人機及航太產業供應鏈，激勵近日外資法人買盤積極，惟昨天反手賣超。
多年來，華晶科持續為美國科技大廠提供無人機視覺關鍵零組件，此次通過AS9100認證，除顯示原有製造基礎，以及對品質管理升級的高度重視。
