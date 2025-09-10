仁新子公司募資83億元

仁新（6696）昨（9）日宣布，子公司Belite Bio, Inc與全球頂尖醫療生技投資機構RA Capital、Eventide、Marshal Wace、RTW、Soleus及Vestal Point簽訂私募（PIPE）股權認購協議，將募集1.25億美元（約新台幣約38億元），以每股64美元發行1股普通股1單位權證。

此外，Belite公司未來每單位權證仍得以履約價格76.8美元認購1股普通股，預計兩年內實現後，最高可再獲1.5億美元認購金，總計Belite這次私募最高將獲得2.75億美元（約新台幣83.3億元）。

仁新指出，此次私募由RA Capital領投。RA Capital成立於2004年，是一家以臨床證據為基礎，專注於醫療生技的投資管理公司，也是全球生技領域中最活躍的投資機構公司。其投資版圖橫跨全球，目前旗下資產管理規模約126億美元。

其他參與此次私募融資的投資人包括以價值導向聞名的Eventide、歐洲知名對沖基金Marshal Wace，以及RTW、Soleus及Vestal Point等其他國際知名醫療生技投資機構。值得一提的是，此次發行之權證履約價格為每單位76.8美元，比私募認購價格溢價20%，若未來投資人全數行使權證，將可提供額外約1.5億美元之資金。