店頭市場 再添三新兵

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買市場本周增添一檔興櫃新兵跟兩檔上櫃準新兵。得生製藥（7860）已於9日登錄興櫃，另櫃買中心分別於8日、9日審議通過德鴻、威聯通兩家公司上櫃案。

得生製藥於9日登錄興櫃，主要業務為中西藥貼布、經皮吸收貼片及生技保養品的製造、加工及銷售。輔導推薦證券商為福邦、第一金證券，興櫃認購價56元。

德鴻主要以自有研發產品為核心，搭配軟硬體進行專案銷售，提供企業客服中心方案及智慧客服應用服務，董事長為林宏興，推薦證券商是中國信託證券、康和綜合證券及宏遠證券，申請時資本額2.69億元。德鴻2024年度合併營收為2.95億元，稅後淨利為3,003萬元，每股稅後純益（EPS）為1.12元。今年上半年度合併營收為1.71億元，稅後淨利為2,513萬元，EPS為0.93元。

威聯通主要從事數據儲存解決方案，包含網路儲存產品、視訊監控產品、網路通訊產品的研發、製造及銷售，董事長為張明智，推薦證券商是元大證券及凱基證券，申請時資本額3億元。威聯通2024年度合併營業收入為59.06億元，稅後淨利為11.87億元，EPS為16.38元。今年上半年度合併營收為30.96億元，稅後淨利為5.49億元，EPS為18.07元。

興櫃 董事長

