文曄8月營收重回1000億元 月增7% 為歷史次高

IC通路大廠文曄(3036)今日公布8月自結合併營收約1001億元，比前月合併營收增加約7%，為歷史次高，比去年同期合併營收增加約23%；今年累計合併營收約7009億元，與去年同期相較增加約14%。

文曄稍早法說會提出今年第3季營收落在2,835億至2,995億元之間，約季增9.2%至15.4%，毛利率落在3.85%至4.05%之間，每股純益可能落在2.49元至3.07元間。

文曄董事長鄭文宗表示，上半年關稅及匯率帶來很大的不確定性，現在已逐步明朗，預期對下半年營運衝擊將減少。文曄持續發揮全球服務能力的優勢，以因應變化並滿足客戶全球布局需求。市場需求方面，AI領域的強勁需求不墜，將為集團下半年、甚至明年持續帶來強大的成長動能。