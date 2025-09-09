快訊

AI 股領漲、緯穎卻逆勢收跌 原來是這原因

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
緯穎。聯合報系資料照
緯穎。聯合報系資料照

台股9日續創歷史新高，其中AI股多數表現強勢，躍居市場領漲焦點，不過緯穎（6669）卻逆勢收跌，主要原因在於摩根士丹利（大摩）建議投資人獲利了結轉進緯創（3231），並降評至「中立」，打響降評AI下游組裝廠的第一槍。

大摩科技產業分析師高燕禾指出，由於預期ASIC伺服器機櫃出貨量將在2025年第3季達到高峰，並在第4季至2026年第2季期間維持相對疲弱，直到2026年下半年新一代產品才開始放量。

高燕禾預期緯穎第3季總營收約2,862億元，季增30%、年增193%，表現雖相當亮眼，但估計10月起營收將開始下滑，第4季整體動能放緩，估季減約29%、降至2,045億元，使得第3季將是近期營運高峰。

而緯穎第4季營運預期將衰退的主因，在於高燕禾預估三大超大型雲端業者的需求都將下降，因而使得第4季營運動能熄火。據此，高燕禾將緯穎評等由「優於大盤」降至「中立」、目標價維持3,500元不變，打響降評AI下游組裝廠的第一槍。

