文曄營收／8月1,000億元、月增6.5％ 達單月次高

半導體通路商文曄（3036）於9日公布8月業績，月增6.5％，達單月歷史次高表現。外界預期，該公司本季營運表現將挑戰歷史新高峰。

文曄8月合併營收為1,000.86億元，月增6.5％、年增22.7％，是僅次於今年4月的單月歷史次高表現。該公司累計前八月合併營收為7,009.14億元，年增14.3％。

根據文曄先前釋出本季營運展望，估計單季營收將落在2,835億至2,995億元之間，約季增9.2%至15.4%，毛利率則將落在3.85%至4.05%之間，每股純益可能落在2.49元至3.07元間。

外界依照上述預測區間來推估，文曄9月業績只要約達895億元出頭，第3季營收就會至少飛過區間的低標，而如果9月業績進一步達1,055億元出頭，將會帶動單季營收達區間高標，並創單季新高。