快訊

致死率逼近伊波拉！台大專家示警注意「立百病毒」：慎防境外移入個案

中職／林智勝退休！12年前4大球星廣告神作被挖出 網：此景可追憶

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

光寶科股價攀2年高點 8月營收156億元近3年新高

中央社／ 台北9日電

AI商機帶動高階電源及散熱需求，電源雙雄台達電光寶科股價走揚。繼台達電公布8月營收連2月創高，光寶科今天公告8月營收新台幣156.48億元，年增29.82%，月增13.3%，創2022年10月以來的近3年新高。

光寶科累計前8月營收1063億元，已衝破千億元大關，年增率22.21%。

光寶科表示，8月營收衝高，主要動能來自雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統。

以光寶科3大產品事業來看，8月雲端及物聯網部門營收年增近9成，營收占比達到52%，已超過一半。另外光電部門8月營收占比15%，其中光耦合器高階產品、不可見光於感測應用，以及Mini LED在新一代電競PC與手機的需求穩定。

資訊及消費性電子部門方面，營收占比降到33%；受惠產品組合優化與應用市場多元化，高階電源、低軌衛星、遊戲機與電競電源出貨穩定成長。

隨著AI資料中心大量建置，加上AI伺服器功率愈來愈大，帶動高階電源及散熱需求，台達電、光寶科營運看俏，帶動股價表現。

台達電8日公布8月營收478.6億元，年增26.7%，相比7月的歷史高點453.97億元增加5.4%，連2個月改寫紀錄。台達電今天盤中股價一度亮燈漲停攻上798元新天價，終場上漲58元或7.99%，收在784元，續創收盤股價新高。

光寶科今天終場股價大漲6.5元或4.85%，收140.5元，創下2023年8月以來的2年新高。

營收 光寶科 台達電

延伸閱讀

台達電8月營收連二月創高 AI伺服器電源、散熱系統出貨強勁

台塑四寶8月營收失色 年月雙減 前八月同步下滑

昇達科8月營收月增31% 宏碁8月合併營收月減1.1%

金像電8月營收月增4% 欣興8月合併營收月增0.4%

相關新聞

聯發科啃蘋果強攻1,500關！聯手五大巨頭推動台股直闖24,900

台股9日再創歷史新高，盤中高點距29,000點僅一步之遙。帶動大盤衝關的五大功臣包括台積電（2330）、台達電（2308...

面板出貨看增 雙虎轉運

摩根士丹利（大摩）證券在最新「面板產業」報告指出，為因應中國大陸及美歐市場的年終促銷活動，電視品牌廠已恢復正常採購，使得...

志聖 搶進AI封裝商機

志聖（2467）昨（8）日表示，該公司是台灣少數同時在先進PCB與半導體封裝設備領域均有深度參與的業者，在AI伺服器上游...

東元結盟鴻海 外資按讚

外資麥格理證券在最新報告中指出，東元（1504）與鴻海策略結盟，將使東元從傳統機電大廠「質變」為AI基礎設施的關鍵供應商...

三星推新品 聯發科助陣

三星看準市場需求，宣布在台推出Galaxy Tab S11系列與Galaxy Tab S10 Lite等新平板產品；其中...

義隆衝無人機業務 跨步

IC設計大廠義隆（2458）持續深耕無人機應用，昨（8）日宣布旗下轉投資子公司義晶自有影像信號處理器晶片（ISP），已於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。