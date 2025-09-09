光寶科股價攀2年高點 8月營收156億元近3年新高

AI商機帶動高階電源及散熱需求，電源雙雄台達電、光寶科股價走揚。繼台達電公布8月營收連2月創高，光寶科今天公告8月營收新台幣156.48億元，年增29.82%，月增13.3%，創2022年10月以來的近3年新高。

光寶科累計前8月營收1063億元，已衝破千億元大關，年增率22.21%。

光寶科表示，8月營收衝高，主要動能來自雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統。

以光寶科3大產品事業來看，8月雲端及物聯網部門營收年增近9成，營收占比達到52%，已超過一半。另外光電部門8月營收占比15%，其中光耦合器高階產品、不可見光於感測應用，以及Mini LED在新一代電競PC與手機的需求穩定。

資訊及消費性電子部門方面，營收占比降到33%；受惠產品組合優化與應用市場多元化，高階電源、低軌衛星、遊戲機與電競電源出貨穩定成長。

隨著AI資料中心大量建置，加上AI伺服器功率愈來愈大，帶動高階電源及散熱需求，台達電、光寶科營運看俏，帶動股價表現。

台達電8日公布8月營收478.6億元，年增26.7%，相比7月的歷史高點453.97億元增加5.4%，連2個月改寫紀錄。台達電今天盤中股價一度亮燈漲停攻上798元新天價，終場上漲58元或7.99%，收在784元，續創收盤股價新高。

光寶科今天終場股價大漲6.5元或4.85%，收140.5元，創下2023年8月以來的2年新高。