華碩營收／8月628億元創同期新高 月增14.4%、年增9.9%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

華碩（2357）9日公布8月營收628.15億元，創同期新高，月增14.48%，年增9.93%，今年前八個月營收為4,533.85億元，年增22.18%。

針對第3季展望，華碩財務長吳長榮之前指出，預估本季PC業務營收將季增5-10%，零組件及伺服器業務在高基期下，預計本季業績將與上季持平。整體來看，華碩對本季營運樂觀看待。

針對AI伺服器業務，華碩共同執行長胡書賓之前表示，相關業務第1季營收占比已達雙位數，第2季在GB200順利量產出貨下，AI伺服器比重提升至15%，隨著第3季底GB300開始量產出貨，伺服器業務動能有望延續至第4季，預計AI伺服器全年營收占比將持續提升。

胡書賓強調，對AI伺服器業務能見度非常有信心，華碩除了在既有亞太地區擴展客戶外，在歐美大型CSP也有顯著突破，已獲得多家國際CSP大額訂單。

