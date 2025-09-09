聯發科啃蘋果強攻1,500關！聯手五大巨頭推動台股直闖24,900

台股9日再創歷史新高，盤中高點距24,900點僅一步之遙。帶動大盤衝關的五大功臣包括台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）與台光電（2383），成為推升行情的主力。

台積電盤中衝上1,200元天價，單檔貢獻指數逾166點，穩居漲點王；台達電強勢亮燈漲停至798元，貢獻近50點；聯發科則在利多消息加持下，股價重返1,500元大關，最高觸及1,515元，為3月27日以來波段新高，挹注大盤約40點。鴻海最高上探208元，盤中漲逾1%，提供13點漲點；台光電衝高至1,255元，數度亮紅燈，亦挹注約9點。

其中，聯發科的亮眼表現，主要受惠於其在蘋果秋季新品發表會上的重大突破。據業界傳出，聯發科已成功打入新款Apple Watch供應鏈，供應5G數據機晶片。這不僅是聯發科的5G產品首次獲得蘋果青睞，更被視為其在高階晶片市場上的里程碑。

供應鏈傳出，聯發科將供應新款Apple Watch的5G分離式數據機晶片，是聯發科首度以高價晶片打進蘋果生態系，其中5G功能以相對低功耗的Redcap技術，再結合衛星通訊功能，獲得蘋果青睞，目前聯發科5G數據機晶片已量產出貨，出貨動能預料將延續年底。

受此利多消息激勵，聯發科股價強勁上攻，順利重返1,500元大關，寫下今年3月27日以來的新高點。籌碼面上，聯發科也已獲得外資連續5個交易日買超，累計買超達7,523張。

市場預期，隨著聯發科產品線持續拓展至高階應用，未來成長動能可期。