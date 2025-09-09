東元結盟鴻海外資按讚、三題材加持股價飆 這幾檔機器人也強漲表態

東元（1504）結盟鴻海（2317），外資最新報告按讚，認為東元成功搭上轉型列車，將「質變」為AI基礎設施的關鍵供應商，加上機器人與無人機領域的布局，三題材加持下，9日股價強漲，一度衝達漲停79.6元，寫下近31年新高，成交量爆出逾16.3萬張，高居盤中個股成交量冠軍；機器人概念股的宜鼎（5289）、上銀（2049）、台達電（2308）、陽程（3498）等也大漲表態。

鴻海和東元換股結盟，攜手強攻全球人工智慧（AI）資料中心模組化市場，鴻海將溢價取得東元10%股權，成為第2大股東；東元日前表示，與鴻海的策略結盟效益已啟動，雙方陸續展開合作，明年進一步攜手揮軍美國市場，搶食美國AI與節能大商機。

東元指出，與鴻海的合作目前優先鎖定鴻海集團在台灣與大陸的建廠及節能改造等內部需求，藉此擴大東元機電工程與節能產品的供貨機會，為營運注入新動能。

外資最新報告看好東元與鴻海結盟，將使東元「質變」成為AI基礎設施的關鍵供應商，有機會迎來爆發性成長，每股純益有望上看5元至7元。

東元除積極切入資料中心商機，聯手鴻海搶攻美國市場之外，也布局機器人與無人機領域，機器人關節模組已實現小批量出貨，DC伺服器則打入半導體封裝與TFT-LCD廠的空中無人搬運車系統。

東元7月營收48.58億元，自結稅後純益6.72億元，年減29%，單月每股純益0.32元；東元第2季合併營收156.04億元，歸屬母公司業主淨利14.49億元，年減12%，單季每股純益0.69元。

三大題材加持下，東元9日爆量上漲，早盤以73.2元開高後一度衝達漲停79.6元，盤中漲幅逾8%，成交量高居盤中個股成交量冠軍；東元股價飆漲，寫下近31年新高，機器人概念股也有多檔表態。

宜鼎衝上漲停336元；上銀一度衝上漲停226.5元，盤中漲幅逾7%；另外，同樣有多題材的台達電也衝上漲停798元，寫下新高，盤中漲幅逾8%；陽程盤中漲幅近7%。