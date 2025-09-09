玻纖布族群大復活！富喬強鎖漲停 台玻噴逾14.8萬張大量

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股9日持續刷新歷史紀錄，指數劍指24,900點大關。在這波創高浪潮中，沉寂多日的印刷電路板（PCB）上游玻纖布廠強勢表態。早盤由富喬（1815）率先發動攻勢，股價快攻漲停鎖死在67.1元，且漲停價買單高掛逾2.5萬張，買氣相當旺盛。

漲停效應也迅速蔓延，台玻（1802）、德宏（5475）相繼觸及漲停30元、51.7元，台玻更是交投火熱，盤中成交量輕鬆突破14.8萬張，衝上台股人氣第二名，帶動建榮（5340）、南亞（1303）也同步揚升，族群也成為PCB概念股強勢上攻的領頭羊。

AI浪潮的強勁推動下，全球雲端巨頭正加速部署算力設施，2025年資本支出成長率上修至57%，2026年也將維持45%的高成長，粉碎市場對AI泡沫化的疑慮。這股強勁的動能，不僅讓AI供應鏈景氣持續大好，也使得部分高階 PCB（印刷電路板）及其上游原材料出現供應吃緊的狀況。

AI伺服器不論訓練型或推理型，規格均遠超一般機款，推升PCB需求快速擴張。雖然PCB在整機成本占比不高，但價值量卻顯著躍升：訓練型伺服器產值較一般型高出300%，推理型更比訓練型再增148%。

在平台升級過程中，上游關鍵材料同步升規。銅箔基板從M8躍升至M9，而玻纖布則由傳統布種向石英纖維布、Low Dk布邁進。但這些高階布料產量有限、驗證期長，導致供應逐步吃緊。法人調查顯示，至2026年，一代布需求每月達1,500萬米、二代布250萬米，三代布與石英布約100萬米；即使Low Dk布屆時擴產至每月1,000萬米，仍無法完全滿足需求，供需缺口恐進一步擴大。

隨AI伺服器規格提升與雲端巨頭持續砸下資本支出，玻纖布將穩居AI供應鏈的關鍵戰略材料，市場行情可望持續走俏。

