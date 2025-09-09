外資調升緯穎、川湖及台達電目標 看好潛力股表現

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

外資券商調升緯穎（6669）、川湖（2059）及台達電（2308）三檔目標。

緯穎今年第3季至近日已達成市場預期的83%、亞系券商預估的75%，表現優於預期。亞系券商重申ASIC伺服器仍是2026年成長主軸，AWS雖會在今年第4季至明年第1季進行產品轉換，但券商上修明年AWS營收至年增四成，高於之前預估的25-30%。近期動能除了來自AWS T2外，第3季還新增GB200 for甲骨文。

一般型伺服器續增溫，預估明年一般型伺服器出貨量年增兩成，預估Meta貢獻營收28%、微軟21%。券商上修2025-20727年每股稅後盈餘（EPS）至237.9/284.6/348.5元，維持15xPE評價，同步升目標。

台達電8月營收再創歷史新高，美系大行重申台達電是Top Pick，海外擴廠持續，power跟水冷散熱下半年出貨暢旺，券商上修2025-20727年EPS至20.9/26.9/32.5元，以明年33xPE評價，同步升目標。

美系券商上修2026-2027年EPS至139.8/190.7元，同步升目標。隨著機櫃的運算能力提升，承載結構的複雜度也隨之增加，券商看到川湖的產品如導軌等產值也在提升中。同時產品組合也在優化並提高進入障礙。

