快訊

台彩中秋加碼來了！總獎金4.5億元 大樂透加開百組百萬元

鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

台中惡男毆母、姨遭表弟痛打骨折住院 7天後醫院外遭移工亂刀砍死

台光電強攻漲停！內外資法人這麼說

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台光電（2383）9日盤中攻上漲停板至1,255元，表現強勁。綜合法人表示，台光電受惠AI伺服器及高速運算需求持續升溫，台光電在高階CCL產品具技術領先優勢下，隨著AI伺服器滲透率提升，中長線營運動能可期。

產業上，PCB預估產值上修。法人分析，PCB線寬線距與晶片製程微縮成正比，且使用面積亦隨著晶片運算功能升級而增加，因此全球PCB產值年增率與半導體產值年增率走勢貼近。另外，2025年受惠AI Server需求帶動，抵銷Handset、DT以及NB疲軟需求，Primark將全球PCB產值由730.9億美元上調至791.2億美元。

事實上，觀察PCB終端應用走勢，2010年以PC產品占大宗，2020年5G手機滲透率飽和後手機占比持穩，在AI Server帶動下2023至2029年Server占比由11.8%一路攀升至20.0%居所有應用之冠。

另外，里昂證券補充，市場普遍擔憂AWS ASIC伺服器轉換期（從Trainium2過渡至Trainium3）恐導致CCL廠商自9月起至第4季出貨量下滑，雖然高階CCL廠商在今年第4季可能面臨營收波動，但建議投資人將焦點放在長期趨勢，包括ASIC CCL升級，以及800G交換器CCL預計於2026年加速導入。

里昂證券考量台光電在Google TPU市占率持續提升，以及800G交換器需求成長，因此仍維持對台光電的正面評價，評等「優於大盤」、目標價維持1,460元。高盛證券則給予台光電「買進」評等、目標價1,400元。

PCB 台光電

延伸閱讀

AI需求爆發 法人點名這四檔 PCB「缺貨概念股」受矚目

AI股營收亮麗 川湖、台光電等聚焦

CCL由M8推進到M9的飆股

兩大千金除息兩樣情！川湖填息達陣再戰3千關、台光電高檔翻黑陷貼息

相關新聞

面板出貨看增 雙虎轉運

摩根士丹利（大摩）證券在最新「面板產業」報告指出，為因應中國大陸及美歐市場的年終促銷活動，電視品牌廠已恢復正常採購，使得...

志聖 搶進AI封裝商機

志聖（2467）昨（8）日表示，該公司是台灣少數同時在先進PCB與半導體封裝設備領域均有深度參與的業者，在AI伺服器上游...

東元結盟鴻海 外資按讚

外資麥格理證券在最新報告中指出，東元（1504）與鴻海策略結盟，將使東元從傳統機電大廠「質變」為AI基礎設施的關鍵供應商...

三星推新品 聯發科助陣

三星看準市場需求，宣布在台推出Galaxy Tab S11系列與Galaxy Tab S10 Lite等新平板產品；其中...

義隆衝無人機業務 跨步

IC設計大廠義隆（2458）持續深耕無人機應用，昨（8）日宣布旗下轉投資子公司義晶自有影像信號處理器晶片（ISP），已於...

晟銘電8月營收月增29% 勤誠增0.5%

機殼廠晟銘電（3013）昨（8）日公告8月營收8.08億元，月增29.4%，年增0.9%；前八月營收64.64億元，年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。