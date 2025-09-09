台光電強攻漲停！內外資法人這麼說

台光電（2383）9日盤中攻上漲停板至1,255元，表現強勁。綜合法人表示，台光電受惠AI伺服器及高速運算需求持續升溫，台光電在高階CCL產品具技術領先優勢下，隨著AI伺服器滲透率提升，中長線營運動能可期。

產業上，PCB預估產值上修。法人分析，PCB線寬線距與晶片製程微縮成正比，且使用面積亦隨著晶片運算功能升級而增加，因此全球PCB產值年增率與半導體產值年增率走勢貼近。另外，2025年受惠AI Server需求帶動，抵銷Handset、DT以及NB疲軟需求，Primark將全球PCB產值由730.9億美元上調至791.2億美元。

事實上，觀察PCB終端應用走勢，2010年以PC產品占大宗，2020年5G手機滲透率飽和後手機占比持穩，在AI Server帶動下2023至2029年Server占比由11.8%一路攀升至20.0%居所有應用之冠。

另外，里昂證券補充，市場普遍擔憂AWS ASIC伺服器轉換期（從Trainium2過渡至Trainium3）恐導致CCL廠商自9月起至第4季出貨量下滑，雖然高階CCL廠商在今年第4季可能面臨營收波動，但建議投資人將焦點放在長期趨勢，包括ASIC CCL升級，以及800G交換器CCL預計於2026年加速導入。

里昂證券考量台光電在Google TPU市占率持續提升，以及800G交換器需求成長，因此仍維持對台光電的正面評價，評等「優於大盤」、目標價維持1,460元。高盛證券則給予台光電「買進」評等、目標價1,400元。