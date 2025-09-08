宏碁受匯率影響 8月營收218億元年減4.5%
電腦品牌廠宏碁今天公布8月合併營收約新台幣218.04億元，受到匯率影響年減4.5%，若以美元計算營收則年增2.2%；今年前8個月累計營收新台幣1717.39億元，年減0.31%，若以美元計算營收則年增2.7%。
宏碁發布新聞稿說明8月營運亮點，其中，桌上型電腦營收年增7.2%，電競與遊戲相關產品及業務營收年增24.8%。
宏碁也持續建立多重事業引擎，非電腦及顯示器相關事業營收占8月營收33.3%、前8個月累計營收32.3%。
宏碁3日在德國柏林舉辦新品發表會，推出低於1公斤的16吋輕薄筆電、電競新機和搭載輝達（NVIDIA）GB10超級晶片的人工智慧（AI）工作站，並分享在代理AI（Agentic AI）的進展、生成式AI在醫療領域的應用。
宏碁董事長暨執行長陳俊聖在發表會後受訪指出，今年下半年個人電腦（PC）市場變數很多，宏碁會加強韌性與穩定度，力拚持續獲利；宏碁產品價格受到供需、當地製造要求及關稅等因素影響，不同地區價格會出現差異化。
