義隆衝無人機業務 跨步

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計大廠義隆（2458）持續深耕無人機應用，昨（8）日宣布旗下轉投資子公司義晶自有影像信號處理器晶片（ISP），已於本季量產出貨，用於無人機領域。

義隆指出，這次結合義晶分進合擊，全力搶攻無人機應用。無人機市場正處於起飛階段，義晶提供最佳的影像處理效能晶片解決方案，可為我國構築無人機晶片自主化供應鏈提供最佳選擇。

義晶表示，該公司推出專為無人機打造的晶片，核心功能為ISP影像處理。這款晶片可在強光、逆光及夜間低照度環境下，依然維持優異影像品質，並具備廣角鏡頭畸變修正能力，讓無人機獲得更廣闊且清晰的視野，目前已進入量產。

義晶這項產品結合國內廠商做成整機，已拓展至台灣與美國兩地市場，並積極開拓銷往歐盟等更多國家，後續可望擴大放量出貨。在量產方面已有五家無人機客戶，另外在國內約有16家無人機供應鏈廠商進行送樣測試。

義晶目前的無人機產品銷售目標是導入甲類無人機攝影機，海外市場則包括美國、波蘭、立陶宛等國的甲類無人機客戶，正進行測試，預計明年可望陸續量產，推升出貨量。

義隆本身也強攻無人機應用，已量產第一代產品Mini LED區域調光顯示IC。

