三星推新品 聯發科助陣
三星看準市場需求，宣布在台推出Galaxy Tab S11系列與Galaxy Tab S10 Lite等新平板產品；其中，S11系列採用聯發科（2454）3奈米製程的天璣9400+處理器，聯手強攻平板市場。
台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙指出，台灣平板市場受惠AI應用趨於完整、疫情期間裝置已屆換機周期等因素刺激，截至7月底，整體平板銷售量年增約5%，銷售額成長約15%，旗艦款成長力道更為強勁。
陳啓蒙表示，三星在B2C市場為Android平板銷售第一，B2B則穩坐龍頭，未來將持續拓展教育市場，擴大品牌影響力。
三星Galaxy Tab S11系列共有Galaxy Tab S11 Ultra、Galaxy Tab S11兩款機型，以及薄霧灰、薄岩銀雙色選擇，售價2.399萬元起；Galaxy Tab S10 Lite推出酷玩灰、潮炫銀、出色紅三款顏色，單機售價1.19萬元起，預計9月19日起全台開賣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言