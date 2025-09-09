三星推新品 聯發科助陣

三星看準市場需求，宣布在台推出Galaxy Tab S11系列與Galaxy Tab S10 Lite等新平板產品；其中，S11系列採用聯發科（2454）3奈米製程的天璣9400+處理器，聯手強攻平板市場。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙指出，台灣平板市場受惠AI應用趨於完整、疫情期間裝置已屆換機周期等因素刺激，截至7月底，整體平板銷售量年增約5%，銷售額成長約15%，旗艦款成長力道更為強勁。

陳啓蒙表示，三星在B2C市場為Android平板銷售第一，B2B則穩坐龍頭，未來將持續拓展教育市場，擴大品牌影響力。

三星Galaxy Tab S11系列共有Galaxy Tab S11 Ultra、Galaxy Tab S11兩款機型，以及薄霧灰、薄岩銀雙色選擇，售價2.399萬元起；Galaxy Tab S10 Lite推出酷玩灰、潮炫銀、出色紅三款顏色，單機售價1.19萬元起，預計9月19日起全台開賣。