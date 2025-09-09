東元結盟鴻海 外資按讚

外資麥格理證券在最新報告中指出，東元（1504）與鴻海策略結盟，將使東元從傳統機電大廠「質變」為AI基礎設施的關鍵供應商，未來有機會迎來爆發性成長，每股純益有望上看5元至7元。

AI浪潮加速重塑產業價值鏈，東元成功搭上轉型列車，業界分析，東元擁有的兩張重要門票，已成為與鴻海策略聯盟後，搶攻AI基礎設施市場的關鍵優勢。

業界分析，東元第一張門票是在美國德州的東元西屋（TECO-Westinghouse）具備美國能源部（DOE）與國防部（DOD）等政府單位工程承包商資格；第二張門票是旗下馬來西亞機電工程公司NCL具備當地主標商資格，使雙方能直接參與各國政府的AI基礎建設計畫。

麥格理分析，隨著AI應用遍地開花，「資料中心即AI工廠」的趨勢已然成形。鴻海憑藉其在AI伺服器機櫃的硬體優勢，搭配東元在電力系統與基礎設施的深厚經驗，雙方能提供涵蓋電源、冷卻與機櫃的「一站式模組化資料中心解決方案」，大幅縮短建置時程，為雙方的核心競爭力。

麥格理指出，憑藉東元西屋的政府承包商資格，鴻海將能加速累積資質，從過去的下包廠商，向上爭取成為政府標案的主合約商。