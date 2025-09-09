快訊

原油期 區間震盪

石油輸出國組織（OPEC）7日舉行線上會議，考量近期庫存水位偏低，認為市場基本面健康，決議降低每日13.7萬桶原油的減產活動，即變相增加原油供給。此措施10月起將實施。另此次會議聲明重申，過去幾年的減產措施將陸續恢復。

在此次OPEC宣布增產前，市場早有增產傳聞釋出，帶動油價提早拉回。反而於OPEC官方增產消息發布後，油價短線出現反彈，顯示此利空消息可能已提早反應。後續油價驅動因素，仍須回歸整體油市基本面。

今年整體油市呈小幅供過於求的狀態，今年以來輕原油期貨大致上維持在每桶55美元至每桶80美元的低檔區間內震盪。

美國原油消費量今年以來大致亦呈持平態勢，惟美國政府仍小幅穩定回補戰略石油儲備，使美國原油庫存小幅減少，大致維持在2015年以來低點附近的水位。此外，近期俄烏戰爭風險升溫、美國降息循環驅動弱勢美元，亦成為給予油價下檔支撐因素。儘管支撐因素眾多，但用油需求未見轉強前，油價仍不易擺脫震盪格局。

對於想進場參與能源區間震盪行情的投資朋友，可以透過臺灣期交所推出的「布蘭特原油期貨」，此期貨屬於小型契約，交易門檻低，以新台幣計價，且為現金交割。須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

