奇鋐期 營運向上

經濟日報／ 記者崔馨方整理
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照
散熱大廠奇鋐（3017）受惠於客戶需求持續增長，8月營收達126.2億元，連續七個月創新高，月增6.8%、年增91.7%；前八月營收達773.61億元，年增73.8%。法人指出，奇鋐8月營收續創新高、Google及AWS導入液冷散熱、跨足機殼與機櫃市場將有望持續推升營收表現，投資人不妨留意奇鋐期（RAF）做相關操作。

法人指出，奇鋐目前產能接近滿載，訂單量遠高於產能，下半年除GB系列出貨增加外，手機用均熱板（VC）也開始大量出貨，對下半年營運樂觀看待。

法人分析，Google於Hot Chips 2025大會展示新一代人工智慧（AI）平台，宣布全面導入液冷散熱系統；亞馬遜雲端服務（AWS）日前亦推出液冷解決方案IRHX。

隨著AI運算效能持續提升，散熱技術與伺服器整合需求同步擴大，液冷散熱在AI資料中心的市場滲透率預料將大幅提升，為相關供應鏈帶來龐大機會。

除水冷零組件業務外，奇鋐也積極跨足機殼與機櫃市場，初步鎖定降噪櫃，預計第4季有望出貨，期盼該業務顯著貢獻業績。

產能布局部分，越南三期廠將於今年底至2026中年陸續完工，並已著手規劃越南四期廠，屆時在越南將有12座廠房，以滿足美系AI客戶需求；同時也不排除赴美設廠，目前正審慎評估中。（群益期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

AI 奇鋐 營收

