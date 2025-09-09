旺矽（6223）受惠HPC需求強勁，營運持續成長，並具CPO題材加持。旺矽在積極擴產下，目標將MEMS探針卡月產能提升至200萬針、交期縮短至三個月，以因應市場需求，法人調升投資建議至「買進」。旺矽除持續強化探針與載板自製能力外，也規劃自2027年起量產PCB，目標將自製率提升至50%，藉此提升毛利率與供應鏈掌握度。

隨著2026年新產能開出，以及探針卡、PCB等關鍵零組件自製率提高，旺矽在高階測試市場的競爭優勢將進一步鞏固。

看好旺矽後市表現投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數超過180天的權證介入。

（群益金鼎證券提供）

