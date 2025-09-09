白標 ETF 躍國際潮流

ETF（交易所交易基金）因交易靈活、資訊透明、費用低廉的特性，正快速成為投資熱選工具。惟資產管理公司進場的資本投入、建置時間均高，因而「白標ETF」（White Label ETF）模式應運而生，提供「低門檻、一站式」的替代途徑，在國際間已成為新商業模式。

根據證交所「觀點」網頁，安永（Ernst & Young）預估，全球ETF管理資產規模（AUM）有望於2030年突破25兆美元，預示整體市場正邁向爆炸性成長。

ETF商機龐大，但對中小型資產管理公司、投資顧問或FinTech新創者而言，若要自行打造ETF發行平台，必須面臨龐大的資本投入與制度建置挑戰，從法規申請、營運系統建立到交易對手布局，時間與成本門檻都極高。

傳統自建ETF平台需投入60至100萬美元的初始資金，且每年還得支出約30至50萬美元。更別說建立合法架構、建立營運系統與行銷網絡，整體時間往往長達六至12個月。白標ETF則大幅縮短此業務時間軸，只需要三至五個月即可掛牌，且初始成本縮減至5至7.5萬美元，年度平台費用約為20至26萬美元，整體成本降至傳統方式的十分之一。如此一來，發行人可將最多資源投入投資策略與品牌行銷，而不用擔心漫長的法規與營運流程。

在白標ETF模式中，品牌方主責投資理念、標的布局與行銷推廣；平台方則提供完整後勤支援，包括法遵結構、上市申請、基金註冊與日常資訊揭露等。平台範疇還包括協調保管銀行、會計機構、授權參與者（AP）、造市商與指數公司等重要角色。

在制度方面，美國平台需依據《1940年投資公司法》與SEC Rule 6c-11下架構ETF；在歐洲則透過UCITS架構搭建，協助跨境銷售與監理合規。平台協助發行人有效透過既有監理環境獲准掛牌，並確保ETF在次級市場具備良好定價與流動性，保障投資人交易效率。

收費模式則採固定費搭配資產規模變動費的方式，除覆蓋平台基本法遵與營運成本，亦可根據AUM或額外行銷服務彈性收費。