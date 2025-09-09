富喬、定穎 押逾四個月
隨AI需求持續強勁，帶動部分高階PCB產能及上游原材料均供不應求，包括玻纖布、銅箔、鑽針等，成為市場關注焦點。權證發行商建議，看好「缺貨概念股」的投資人，可布局連結富喬（1815）、定穎投控（3715）等相關認購權證介入。
法人指出，AI需求持續強勁，帶動2025年雲端巨頭加快算力相關的建置，使得2025年CSP的資本支出成長率上修至57%，2026年也高達45%，粉碎市場對於AI泡沫化的疑慮，成為AI供應鏈景氣持續大好的主因。
而AI伺服器訓練和推理型機款，規格均較一般型大幅提升，造成部分高階PCB供應吃緊。PCB占總成本比重雖不高，但相較於一般伺服器，價值成長卻相當驚人，如訓練型較一般型產值激增300%、推理型又較訓練型大增148%。
隨著伺服器平台轉換，PCB上游原材料也跟著升規，如銅箔基板由M8升級至M9，而其關鍵材料玻纖布，則往石英纖維布、LowDK等布種進行升級，但因產量少，需求大、驗證時間長，因而造成供應逐步出現短缺。
根據法人調查玻纖布的供需狀況，2026年一代布需求每月1,500萬米、二代布250萬米、三代布與石英布約100萬米；而Low Dk玻布產能2026年擴產後，每月約1,000萬米的供應量。
權證發行商建議，看好富喬、定穎投控等「缺貨概念股」後市股價表現的投資人，可挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超過四個月以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言