就市論勢／邊緣 AI、半導體 題材熱

經濟日報／ 孫光政 (新光創新科技基金經理人）

盤勢分析

上周五美國非農數據大幅爆冷後，帶來市場共識認為，9月聯準會降息機率再升高，市場降息資金提前出籠，帶動台股昨（8）日指數大漲再創歷史新高。

唯短線資金在台股創新高之際，未來不排除有獲利賣壓出籠，操作仍需嚴控風險。本周台股投資焦點，將落在國際半導體展、摩根士丹利AI論壇也同步登場，盤面聚焦電子權值與半導體族群，題材表現有機會放大到AI領域，建議投資人可選擇AI績優股及邊緣AI受惠股，為下波多頭行情可用之兵。

投資建議

電子產業有蘋果iPhone 17新機、三星三折機與AI眼鏡新品消費電子新品上市熱潮，搭配台北國際半導體及航太國防展覽即將開展，電子眾多題材吸引各電子次族群良性輪動，建議可布局績優中大型權值股、聚焦AI、蘋概、半導體等利基族群。

