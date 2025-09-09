中華資安掛牌首日漲39%

中華電信旗下中華資安國際（7765）昨（8）日以承銷價238元掛牌上市，一開盤一度大漲百元，來到343.5元，終場上漲93元，漲幅39.08%，收331元。

中華資安去年大賺一個股本，是中華電信內部繼中華精測後，第二個內部創業獨立並掛牌上市的子公司，昨天舉行掛牌典禮，中華電信董事長簡志誠、中華資安董事長陳明仕與總經理洪進福等人出席。

中華資安主要業務是提供企業與個人上網資安服務，包括事件過程中資安檢測、監控與應變、事件調查與鑑識等資安專業服務。

中華資安日前舉行業績發表會，簡志誠期許中華資安讓中華電信「母以子貴」，未來市值從現在的120億元邁向150億元，甚至200億元前進。

中華資安是中華電信內部團隊獨立成立公司並掛牌上市，當時市值僅3億元。中華電信期待此為模式鼓勵更多內部新創團隊獨立公司。

近年政府重視資產產業，賴清德總統提出的五大信賴產業都有資安產業，陳明仕看好，在此資安浪潮下，中華資安要成為國際型的資安產品技服務公司。

洪進福指出，目前三大產品線包含企業與個人上網保護、資安顧問服務、資安產品代理與銷售。