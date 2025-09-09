新代股抽籤 凍資449億

臺灣證券交易所公告，興櫃股后新代（7750）普通股初次上市（IPO）案，採競價拍賣與公開申購雙軌辦理。此次競價拍賣釋出4,551張，採美國標方式決定得標價格，已全數拍定，平均得標價807.80元。

新代承銷價則為630元，最後申購日為9日，抽籤日期落在11日，預計17日正式掛牌上市。證交所統計，截至昨（8）日，參與新代申購的件數高達7萬1,271件。以每股承銷價630元計算，凍結資金規模達449億元。

因此次僅釋出1,287張，每人限申購一張，現階段中籤率僅約1.8%，預估最終可能不到1%。換言之，中籤者每張帳面獲利可望逼近30萬元，但抽中難度高。

就新代昨日競拍結果來看，最低得標價為776元，最高達 968元。