和泰車旗下 和運租車10月登興櫃

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

龍頭車廠和泰車（2207）轉投資事業中，繼和潤企業之後，和運租車下月也將在興櫃掛牌，和泰車集團多角化經營效益持續顯現，藉由和泰車的汽車銷售帶動周邊事業，多角化經營又見新亮點。

和泰車旗下的轉投資事業相當多元，除了與日本豐田共同投資的國瑞汽車之外，和潤企業、和運租車、車美仕、和雲企業、和泰產險，以及旗下各經銷商都是和泰車的轉投資對象，再加上和潤聯網、iRent與YOXI等，和泰車的轉投資事業範圍相當可觀。

目前和泰車的轉投資事業中，和潤企業已上市多年，和運租車可望跟著掛牌，此外車美仕為和泰車與日本豐田共同轉投資，除了生產車用導航等相關汽車零組件，車美仕轉投資成立的GR Garage開幕時豐田會長豐田章男親自表演甩尾，更顯得車美仕的前景可觀，也被看好為有機會成為下一家掛牌上市的公司。

今年8月車輛掛牌數低於預期， 8月下旬進入民俗月，加上關稅議題尚未明朗，總市場登錄29,460台，比上月衰退17%，較去年同期持平，今年前八月累計26.4萬台比去年同期衰退14.2%。

豐田 和泰車

延伸閱讀

興櫃股后新代17日轉上市 抽中賺近30萬元但中籤率僅1.8%

興櫃股后抽籤「狠」吸金！新代首日凍結449億資金、禾榮科3天就破千億

格棋攻碳化矽 第4季登興櫃

LINE GO租車異地租還擴大至台中 限時平日優惠最高折320元

相關新聞

鈊象8月每股稅前盈餘4.24元

遊戲股王鈊象（3293）受惠新台幣走貶以及營收規模持續維持高檔等有利因素，昨（8）日公告8月自結稅前淨利11.86億元，...

就市論勢／邊緣 AI、半導體 題材熱

上周五美國非農數據大幅爆冷後，帶來市場共識認為，9月聯準會降息機率再升高，市場降息資金提前出籠，帶動台股昨（8）日指數大漲再創歷史新高。

大研9月9日上市 每股158元

大研生醫（7780）今（9）日以承銷價每股158元掛牌上市，此次上市前公開承銷申購吸引約46萬人參與，凍結市場資金達72...

國泰證調降債券申購門檻

國泰證券為滿足年輕人多元且彈性的配置需求，落實普惠金融精神，大幅調降多檔債券最低申購面額，只要1,000美元，投資人即可...

面板出貨看增 雙虎轉運

摩根士丹利（大摩）證券在最新「面板產業」報告指出，為因應中國大陸及美歐市場的年終促銷活動，電視品牌廠已恢復正常採購，使得...

志聖搶進 AI 封裝商機

志聖（2467）昨（8）日表示，該公司是台灣少數同時在先進PCB與半導體封裝設備領域均有深度參與的業者，在AI伺服器上游...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。