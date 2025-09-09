台船8月營收年增10% 獲利進補

台船（2208）因在手業務如期推進，昨（8）日公告的8月營收達13.51億元，年增10%，加上回沖匯兌利益，連兩個月賺錢，單月稅前盈餘擴大到8,300萬元，明年有望推進到獲利元年。

台船表示，該公司除了將爭取無人艇1,300餘艘的國防大單外，也將爭取海巡署明年將啟動的「海域維權海巡艦艇建造計劃」，共計40艘大小型巡防船艦，逾600億元的大單，以充實未來八年造艦訂單。

台船為海巡署訂造的六艘千噸級巡防艦昨日舉行第四艘「花蓮艦」交艦及第五艘「澎湖艦」命名下水聯合典禮，在基隆廠舉行，活動由副總統蕭美琴主持，包括海委會主委管碧玲、台船董事長陳政宏等人均與會。「澎湖艦」特別由海巡署張署長夫人李文玲執行擲瓶儀式。

台船指出，海委會海巡署委託該公司建造六艘1,000噸級巡防艦。首艦「彰化艦」已於2022年11月交船，第二艘「台中艦」於2023年12月交船，第三艘「連江艦」於2024年11月交船，昨日第四艘「花蓮艦」正式交付使用，第五艘「澎湖艦」同時命名下水，持續展現「國艦國造」政策成果。

展望未來，台船表示，在「國艦國造」政策下，還會有國艦新單釋出；以海巡署為例，規劃有「海域維權海巡艦艇建造計劃」，預估經費612億元，這項計畫分為「海空一體、精銳海巡」及「充實基需，強固韌性」兩案，合計七大項目。

以主要項目「海域維權海巡艦艇建造計劃」來看，規劃建造兩艘8,000噸巡防艦、十艘2,000噸巡防艦及14艘300噸巡防艇、14艘100噸巡防艇，預估建造期程為2026年到2033年，要以八年時間建造四型共40艘艦艇。將是該公司後續爭單標的。

另外，台船昨日也公布8月營收表現，受益在手業務工程如期推進，單月為13.51億元、年增10.6%；累計前八月營收達164.3億元，年增59.4%。同時，因回沖美元匯兌利益，連續兩個月賺錢，8月稅前盈餘由7月份的0.39億擴大為0.83億元，但累計前八月仍虧損25.32億元。

特別的是，台船在搶單國軍無人艇訂單方面深具信心，明年國防預算編列了1,320艘攻擊自殺無人艇，平均每艘約1,364萬元，台船指出，旗下由國人自主開發「奮進魔鬼魚號」遙導控系統完全自製，具有搶單優勢。