國巨8月營收同期新高 中國利基產品帶動

中央社／ 台北8日電

被動元件大廠國巨今天下午公布8月自結合併營收新台幣107.59億元，月增1.05%、年增4.28%，創歷年同期新高，若以美元換算，8月美元營收與7月持平，較2024年同期增加11.27%。

國巨指出，8月合併營收受到歐美地區因夏季假期而工作天數減少影響，不過8月合併營收仍較7月略為增加，主要是受惠中國市場利基型產品需求成長。

累計今年前8月國巨自結合併營收852.81億元，較去年同期812.46億元增加4.97%。若以美元換算，較去年同期增加7.31%。

展望未來營運，國巨指出，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水位，公司仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

國巨先前表示，所有產品訂單出貨比（B/B Ratio）平均值均大於1，第3季特殊品平均稼動率可從第2季的80%提升至85%，一般品稼動率維持7成左右。

國巨預期，第3季營收可季增低個位數百分比，毛利率和營業利益率可小幅季增。

