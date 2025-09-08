欣興營收／8月113億元、年增4.9% 累計852億元
載板龍頭欣興（3037）8日公布8月營收達113.57億元，月增0.4%，年增4.9%；累計前八月營收為852.24億元，年增13.4%。
載板龍頭欣興日前董事會拍板現增上限5萬張，用於充實營運資金等。欣興已公告公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股，增資資金來源為現金增資發行新股。全案發行總金額及股數（如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分）上限為新臺幣500,000千元，發行股數普通股上限為50,000千股。
欣興公告說明，此次增資資金用途為償還109年第一次無擔保普通公司債、110年第一次無擔保普通公司債及充實營運資金。此次現金增資有關發行價格、發行股數、發行條件、資金來源、計畫項目、
預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關發行事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正或因應金融市場狀況或主客觀環境需修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。
