快訊

柯文哲返新竹家共享天倫 柯美蘭憂北檢抗告：預計周三祭拜柯爸

獨／台中新光三越度過陰霾！12樓曾因氣爆滿目瘡痍…最新現場照曝光

台達電8月營收478億元 連2月改寫紀錄

中央社／ 台北8日電

AI動能強勁，台達電今天公布8月營收新台幣478.6億元，較去年同期大幅成長26.7%，相比7月的歷史高點453.97億元增加5.4%，連2個月改寫紀錄。

根據台達電統計，由於AI機房大量建置，帶動高階伺服器電源出貨暢旺，8月台達電4大產品線中，電源及零組件事業營收占比過半，達52%。

台達電的液冷解決方案歸類在基礎設施事業，隨AI資料中心液冷方案出貨，基礎設施事業8月營收占比也達到32%。其他自動化事業、交通事業，8月營收占比分別為9%和5%。

台達電累計今年前8月營收3362.11億元，年增24.6%。

台達電董事長鄭平先前在法說會中表示，「今年只有AI好」，不過由於AI動能強大，加上美國大型CSP（雲端服務供應商）的資本支出持續增加，看好台達電下半年營運成長沒有太大問題。

營收 台達電

延伸閱讀

BBU可望成AI伺服器標配、類股成焦點 這檔ETF本月除息年化近9%

東陽：8月訂單逐漸回溫 前8月營收創同期新高

全民權證／台達電 選逾90天

鴻海、台達電 四檔有戲

相關新聞

緯創營收／8月1,726億元創同期新高 前八月累計1.26兆元超過去年全年

緯創（3231）8日公布8月營收1,726.42億元，創同期新高，月減9.95%，年增92.21%，今年前八個月營收為1...

中華電信「小金雞」掛牌上市 蜜月行情夯、漲幅狂飆近四成

中華電信（2412）子公司中華資安國際（7765）於8日以承銷價238元掛牌上市，一開盤一度大漲百元，來到343.5元，...

又是記憶體族群衝第一！南亞科、華邦電憑什麼開盤又秒亮燈？

記憶體雙雄8日延續上週攻勢，一開盤即強勢亮燈漲停。南亞科（2408）跳空開高至57.8元後火速鎖住漲停板58.3元，成交...

麥格理最新報告按讚鴻海 喊目標價300元

外資麥格理證券發布最新報告按讚鴻海，預期鴻海集團結盟東元與日本軟體銀行（Softbank），將大幅增加鴻海在主權AI計畫...

宏碁旗下安圖斯 攻 AI 伺服器

宏碁（2353）衝刺子公司「老虎隊」業務，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠指出，旗下安圖斯科技去年開始進入AI伺服器市場，攜...

達興材半導體接單旺

受惠於半導體材料產品出貨逐季成長，達興材料（5234）正積極擴產並推出新產品上市，以滿足客戶先進製程量產需求。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。