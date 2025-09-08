台達電8月營收478億元 連2月改寫紀錄

AI動能強勁，台達電今天公布8月營收新台幣478.6億元，較去年同期大幅成長26.7%，相比7月的歷史高點453.97億元增加5.4%，連2個月改寫紀錄。

根據台達電統計，由於AI機房大量建置，帶動高階伺服器電源出貨暢旺，8月台達電4大產品線中，電源及零組件事業營收占比過半，達52%。

台達電的液冷解決方案歸類在基礎設施事業，隨AI資料中心液冷方案出貨，基礎設施事業8月營收占比也達到32%。其他自動化事業、交通事業，8月營收占比分別為9%和5%。

台達電累計今年前8月營收3362.11億元，年增24.6%。

台達電董事長鄭平先前在法說會中表示，「今年只有AI好」，不過由於AI動能強大，加上美國大型CSP（雲端服務供應商）的資本支出持續增加，看好台達電下半年營運成長沒有太大問題。