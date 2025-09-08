快訊

柯文哲返新竹家共享天倫 柯美蘭憂北檢抗告：預計周三祭拜柯爸

獨／台中新光三越度過陰霾！12樓曾因氣爆滿目瘡痍…最新現場照曝光

輔信營收／8月1.51億元、年月雙增 前八月11億元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

嵌入式電腦與專業迷你電腦廠商－輔信（2405）今日公告8月合併營收為1.51億元，較上月與去年同期分別成長11.6％與22.62％，係受益於企業應用及工業電腦專案推動與子公司暄達醫學穩定出貨所致，累計1-8月合併營收11.26億元，已接近去年同期。

輔信8月合併營收成長，主要受美國市場迷你應用電腦專案，及工業電腦在醫療與電信通路訂單推動。美國的專案是以客製化整機系統出貨，應用於企業資料備份與保護，協助成長型企業在數位化轉型與發展智慧應用的同時，實現敏感資訊安全與即時存取。公司的IPC產品線則收獲新訂單，除出貨歐洲整合至醫療檢測設備方案外，亦獲台灣電信業者導入客戶服務管理應用，展現工業電腦在不同產業場景的適用性，並有助於營收貢獻良多。

隨著AI應用加速滲透企業端與產業場域，輔信持續推進AI電腦產品開發，新一代系列已於第3季陸續量產。面對全球總體政經環境的不確定性，公司觀察到低階機種較易受市場波動影響，中高階機種需求表現穩定，而工業電腦產品線在模組化設計與積極市場拓展下則逐步成長，展現多元產品策略帶來的市場彈性。展望後續，輔信將穩健聚焦中高階產品與客製化服務，整合異質平台，深化企業端與專業場域應用，持續拓展醫療、智慧零售及智慧製造等市場布局。

展望下半年，輔信將依靠產品穩定性、客製化服務與彈性接單策略，持續拓展客戶基礎並深化大型客戶經營，以維持採購需求延續。隨著AI電腦新產品陸續推出，應用領域亦可望進一步拓展，有助於開發新市場與客群，推動訂單增長，為公司挹注營收成長動能。

AI 營收 工業電腦

延伸閱讀

王品營收／8月22.7億元創新高 六大品牌突破億元大關、19家達千萬元

中市議會15日召開臨時會 專案討論普發現金5萬

威剛營收／8月叩關50億元、連五月改寫同期新高 下半年營運強勢看漲

雙雙遜於預期！大陸8月出口年增4.4%、進口年增1.3%

相關新聞

緯創營收／8月1,726億元創同期新高 前八月累計1.26兆元超過去年全年

緯創（3231）8日公布8月營收1,726.42億元，創同期新高，月減9.95%，年增92.21%，今年前八個月營收為1...

中華電信「小金雞」掛牌上市 蜜月行情夯、漲幅狂飆近四成

中華電信（2412）子公司中華資安國際（7765）於8日以承銷價238元掛牌上市，一開盤一度大漲百元，來到343.5元，...

又是記憶體族群衝第一！南亞科、華邦電憑什麼開盤又秒亮燈？

記憶體雙雄8日延續上週攻勢，一開盤即強勢亮燈漲停。南亞科（2408）跳空開高至57.8元後火速鎖住漲停板58.3元，成交...

麥格理最新報告按讚鴻海 喊目標價300元

外資麥格理證券發布最新報告按讚鴻海，預期鴻海集團結盟東元與日本軟體銀行（Softbank），將大幅增加鴻海在主權AI計畫...

宏碁旗下安圖斯 攻 AI 伺服器

宏碁（2353）衝刺子公司「老虎隊」業務，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠指出，旗下安圖斯科技去年開始進入AI伺服器市場，攜...

達興材半導體接單旺

受惠於半導體材料產品出貨逐季成長，達興材料（5234）正積極擴產並推出新產品上市，以滿足客戶先進製程量產需求。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。