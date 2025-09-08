輔信營收／8月1.51億元、年月雙增 前八月11億元

嵌入式電腦與專業迷你電腦廠商－輔信（2405）今日公告8月合併營收為1.51億元，較上月與去年同期分別成長11.6％與22.62％，係受益於企業應用及工業電腦專案推動與子公司暄達醫學穩定出貨所致，累計1-8月合併營收11.26億元，已接近去年同期。

輔信8月合併營收成長，主要受美國市場迷你應用電腦專案，及工業電腦在醫療與電信通路訂單推動。美國的專案是以客製化整機系統出貨，應用於企業資料備份與保護，協助成長型企業在數位化轉型與發展智慧應用的同時，實現敏感資訊安全與即時存取。公司的IPC產品線則收獲新訂單，除出貨歐洲整合至醫療檢測設備方案外，亦獲台灣電信業者導入客戶服務管理應用，展現工業電腦在不同產業場景的適用性，並有助於營收貢獻良多。

隨著AI應用加速滲透企業端與產業場域，輔信持續推進AI電腦產品開發，新一代系列已於第3季陸續量產。面對全球總體政經環境的不確定性，公司觀察到低階機種較易受市場波動影響，中高階機種需求表現穩定，而工業電腦產品線在模組化設計與積極市場拓展下則逐步成長，展現多元產品策略帶來的市場彈性。展望後續，輔信將穩健聚焦中高階產品與客製化服務，整合異質平台，深化企業端與專業場域應用，持續拓展醫療、智慧零售及智慧製造等市場布局。

展望下半年，輔信將依靠產品穩定性、客製化服務與彈性接單策略，持續拓展客戶基礎並深化大型客戶經營，以維持採購需求延續。隨著AI電腦新產品陸續推出，應用領域亦可望進一步拓展，有助於開發新市場與客群，推動訂單增長，為公司挹注營收成長動能。