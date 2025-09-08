宏碁營收／8月218.04億元年減4.5% 受匯率影響
宏碁（2353）8日公布8月營收218.04億元，年減4.5%，月減1.18%，主要是受到匯率影響，累積今年前八月營收幣1,717.39億元，年減0.31%。
宏碁表示，8月營運亮點包括：桌上型電腦營收年增7.2%，電競及遊戲相關產品及業務營收年增24.8%。
宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占8月營收之33.3%、累積前八月營收之32.3%。
宏碁甫於9月3日於德國柏林舉行next@acer全球記者會，除了推出低於一公斤的16吋輕薄筆電、電競新機及搭載NVIDIA（輝達） GB10 超級晶片的AI工作站（Veriton GN100），亦分享了在Agentic AI的進展及生成式AI在醫療領域的應用。
