志聖營收／8月5.39億元 半導體HDI暢旺、高層10月赴美考察
志聖（2467）工業8日公布2025年8月合併營收5.387億元，月增7.38%、較去年同期年增50.77%，累計前8月營收達38.59億元，較去年同期成長22.53%。
另外志聖高階主管總座梁又文預期10月率隊赴美考察並以G2C+聯盟身分參加SEMICON West 2025於2025年10月7日至9日在美國亞利桑那州鳳凰城的鳳凰城會議中心舉辦的展會。
從產品別觀察，半導體先進封裝設備（SEMI）與高階PCB HDI業務營收成長最為亮眼；都是為了AI應用衍生的新技術。
法人指出，志聖營收結構正加速轉向半導體與高階PCB應用，其中半導體占比突破四成，受惠於國際大廠持續擴充先進封裝（CoWoS）產能，營收動能可望延續至下半年，鎖定AI封裝長期趨勢。
