英業達營收／8月613億元 創同期新高

英業達（2356）8日公布8月營收為613.04億元，創同期新高，月增12.65%，年增17.83%，今年前八個月營收為4,593.36億元，亦創同期新高，年增17.11%。英業達表示，8月不論是筆電或伺服器出貨，都優於7月。

英業達8月筆電出貨180萬台，第3季筆電出貨量維持與第2季持平或略為修正，至於伺服器預期第3季出貨量將較第2季成長，智慧裝置產品第3季出貨也將較第2季成長。

法人預估，英業達今年全年每股純益（EPS）有望達2.5元上下，較去年增加，2026年將進一步接近3元水準，主要是反映AI伺服器貢獻持續提升所帶動。

法人預估，英業達今年全年筆電出貨量可望小幅成長，伺服器業務方面，客戶需求尚未有轉弱跡象，整體動能依舊正向，預期全年伺服器出貨將維持個位數成長力道，其中AI伺服器則具備雙位數增長動力。

英業達為滿足客戶在美國生產需求，配合在美國建廠，目前美國德州廠房正在建置中，預計2026年第1季進入量產後，美系CSP客戶的B300 HGX伺服器將成為出貨主力。