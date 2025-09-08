金像電營收／8月58億元創新高 接單量增加為主因

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
金像電工廠照片。圖：公司提供
PCB伺服板網通板龍頭廠商金像電（2368）8日公布8月營收創新高，8月營收58.87億元，創下歷史新高，公司說明，主要是接單量增加。

金像電8月營收58.87億元，月增加4.3%，年增加64.8%。

金像電9月4日公告董事會決議取得桃園市中壢區中工段土地及其地上建物，交易對象為中環，預計交易總金額：新台幣16億元整，土地：桃園市中壢區中工段591、592、593地號，建物：桃園市中壢區中工段3799、1435、1435-1建號。取得或處分之具體目的或用途：為擴建公司台灣廠。

金像電日前並公告董事會決議發行國內第三次無擔保可轉換公司債發行總額：發行總面額上限為新台幣90億元整，每張面額：新台幣壹拾萬元整，發行價格：依競價拍賣結果而定，募得價款之用途及運用計畫：購置土地、興建廠房、新建廠房購買設備、償還銀行借款及充實營運資金。

新台幣 金像電

