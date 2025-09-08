緯穎營收／8月959億元創單月新高 月增13.5%、年增198.1%

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

緯穎（6669）8日公布8月營收959.78億元，創單月歷史新高，月增13.55%，年增198.14%，今年前八個月營收5,719.06億元，創同期新高，年增171.79%。

緯穎看好資料中心市場長期需求，持續投資並深化AI、運算與散熱等相關技術與產品開發。展望下半年，面對國際局勢與各國關稅政策的不確定性，該公司已於美國德州建置廠房，預計於2025年底前開出產能，以強化生產及供應鏈韌性。同時，也將持續與客戶保持密切溝通，彈性調配全球產能，以因應政經動態與客戶需求。

外資高盛則指出，緯穎第3季預期營收將達2,220億元，年增127%、季增1%，持續維持三位數的年增率，主要受惠於ASIC AI伺服器持續的強勁需求，預估ASIC AI伺服器將占2025年全年營收的35%。高盛將緯穎目標價由4,078元調高至4,608元，維持「買進」評等。

高盛指出，ASIC AI伺服器出貨持續放量，預期緯穎的毛利率將因委託設計服務（NRE）貢獻逐漸下降，而面臨稀釋壓力。不過，由於ODM廠商在客製化程度上表現優於預期，因此ASIC AI伺服器的毛利率將優於預期，高盛將緯穎第3季預估毛利率由原先的7.6%上修至8.1%。

AI 緯穎 高盛

