晶睿營收／8月5.05億元、月減26.9% 前八月52億元、年增16.1%

安控廠晶睿（3454）8日公布8月營收5.05億元，月減26.9%，年減24.2%。累計今年前八月營收52.27億元，年增16.1%。

晶睿表示，受到客戶因應景氣及政策變化而調整出貨，8月單月合併營收較去年同期減少，表現未如預期。公司將加強應對客戶需求變化、調整生產計畫滿足交期，持續深化核心業務、推動企業永續發展，並加速推廣雲服務及人工智慧技術，強化長期競爭力。

晶睿總經理廖禎祺日前表示，因應關稅等變數，本季將啟動漲價，依機種、客戶、專案及產區通盤考量，下半年將積極推廣AI新品，加上VORTEX 的全新AI應用AI-Hub本季正式上線，預期有助於提高毛利率，至於代工客戶下半年因關稅變數，訂單能見度不長，將審慎因應。

因應安控產業走向智慧雲端趨勢，晶睿在兩年多年推出AI智慧雲端安防平台VORTEX，晶睿表示，目前累計已有上萬台攝影機連線，年增7倍，市場擴及台灣、美國、紐澳、德國及英國，晶睿在上季推出全新AI應用AI-Hub，為亞洲首創整合視覺語言模型的自然語言搜尋，預計AI-Hub服務本季啟用。