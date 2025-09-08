快訊

直播／柯文哲返新竹探母祭父 妹柯美蘭早一步現身老家迎接哥哥

阿北交保回家…藍白合恐添變數？她曝柯文哲、黃國昌態度不太一樣

U18世界盃／中華隊甩掉貧打大勝澳洲 晉級6強複賽在望

晶睿營收／8月5.05億元、月減26.9% 前八月52億元、年增16.1%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

安控廠晶睿（3454）8日公布8月營收5.05億元，月減26.9%，年減24.2%。累計今年前八月營收52.27億元，年增16.1%。

晶睿表示，受到客戶因應景氣及政策變化而調整出貨，8月單月合併營收較去年同期減少，表現未如預期。公司將加強應對客戶需求變化、調整生產計畫滿足交期，持續深化核心業務、推動企業永續發展，並加速推廣雲服務及人工智慧技術，強化長期競爭力。

晶睿總經理廖禎祺日前表示，因應關稅等變數，本季將啟動漲價，依機種、客戶、專案及產區通盤考量，下半年將積極推廣AI新品，加上VORTEX 的全新AI應用AI-Hub本季正式上線，預期有助於提高毛利率，至於代工客戶下半年因關稅變數，訂單能見度不長，將審慎因應。

因應安控產業走向智慧雲端趨勢，晶睿在兩年多年推出AI智慧雲端安防平台VORTEX，晶睿表示，目前累計已有上萬台攝影機連線，年增7倍，市場擴及台灣、美國、紐澳、德國及英國，晶睿在上季推出全新AI應用AI-Hub，為亞洲首創整合視覺語言模型的自然語言搜尋，預計AI-Hub服務本季啟用。

延伸閱讀

貿易協議瀕破局？美鋼鋁關稅擴大 歐商怒轟反制 暫停對美出口

美日關稅有密約？日砸5500億須45天內到位、90％獲利歸美 施俊吉對台拋「7問題」示警

習近平將出席金磚國家領袖線上峰會 料談關稅議題

美財長貝森特坦承：川普關稅若敗訴 恐須吐約5,000億美元

相關新聞

緯創營收／8月1,726億元創同期新高 前八月累計1.26兆元超過去年全年

緯創（3231）8日公布8月營收1,726.42億元，創同期新高，月減9.95%，年增92.21%，今年前八個月營收為1...

中華電信「小金雞」掛牌上市 蜜月行情夯、漲幅狂飆近四成

中華電信（2412）子公司中華資安國際（7765）於8日以承銷價238元掛牌上市，一開盤一度大漲百元，來到343.5元，...

又是記憶體族群衝第一！南亞科、華邦電憑什麼開盤又秒亮燈？

記憶體雙雄8日延續上週攻勢，一開盤即強勢亮燈漲停。南亞科（2408）跳空開高至57.8元後火速鎖住漲停板58.3元，成交...

麥格理最新報告按讚鴻海 喊目標價300元

外資麥格理證券發布最新報告按讚鴻海，預期鴻海集團結盟東元與日本軟體銀行（Softbank），將大幅增加鴻海在主權AI計畫...

宏碁旗下安圖斯 攻 AI 伺服器

宏碁（2353）衝刺子公司「老虎隊」業務，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠指出，旗下安圖斯科技去年開始進入AI伺服器市場，攜...

達興材半導體接單旺

受惠於半導體材料產品出貨逐季成長，達興材料（5234）正積極擴產並推出新產品上市，以滿足客戶先進製程量產需求。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。