廣達營收／8月1,528億元、累計1.3兆元 皆創同期新高
廣達（2382）8日公布8月營收1,528.07億元，創同期新高，月減3.5%，年增5.26%；今年前八個月營收為1.30兆元，同樣創同期新高，年增55.18%。
廣達之前指出，目前是新舊產品迭代階段，客戶從輝達（NVIDIA）GB200過渡至新一代GB300，預計第3季底逐步放量。
廣達進一步指出，雖目前為新舊產品轉換期，但客戶在GB200與GB300皆有需求，因此，仍看好AI伺服器在GB200及GB300同步出貨下，維持全年AI伺服器占整體伺服器營收七成、AI伺服器營收三位數成長目標。
廣達今年包括GPU、ASIC及邊緣AI 伺服器都將成長，其中廣達已切入ASIC AI伺服器領域，並取得專案，有望於2026年貢獻業績。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言