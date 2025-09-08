廣達營收／8月1,528億元、累計1.3兆元 皆創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

廣達（2382）8日公布8月營收1,528.07億元，創同期新高，月減3.5%，年增5.26%；今年前八個月營收為1.30兆元，同樣創同期新高，年增55.18%。

廣達之前指出，目前是新舊產品迭代階段，客戶從輝達（NVIDIA）GB200過渡至新一代GB300，預計第3季底逐步放量。

廣達進一步指出，雖目前為新舊產品轉換期，但客戶在GB200與GB300皆有需求，因此，仍看好AI伺服器在GB200及GB300同步出貨下，維持全年AI伺服器占整體伺服器營收七成、AI伺服器營收三位數成長目標。

廣達今年包括GPU、ASIC及邊緣AI 伺服器都將成長，其中廣達已切入ASIC AI伺服器領域，並取得專案，有望於2026年貢獻業績。

