美系券商重申川湖、智邦及奇鋐正向
美系券商重申川湖（2059）、智邦（2345）及奇鋐（3017）正向。
美系券商指出，川湖:今年第3季營收由季到近日（QTD）達成美系大行預估數的64%，表現符合預期。下半年ASIC/ GPU伺服器出貨增量，同時ASP也有提升以反應匯率。重申正向評等不變。
智邦今年第3季營收QTD達成美系大行預估數的75%，表現優於預期。券商預期AI加速卡模組第4季會有產品轉換，但800G switch 下半年暢旺。重申正向評等不變。
奇鋐今年8月營收續創新高，美系大行認為第3季營收還有上修空間。券商Microchannel lid 還在ODM設計階段，未來一至兩個月會定案。券商觀察奇鋐也在開發中，唯若有新增產能尚待時間，重申正向評等不變。
