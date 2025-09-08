宏致股價衝漲停創十四年新高 法人：下半年獲利亮眼

宏致（3605）第2季營收27.9億元，季增8.1%，年成長13.5%，法人表示，隨著伺服器產品設備持續進駐，預估第3季、第4季月產能達150、200萬顆，且電腦周邊、消費性電子與網通產品進入傳統出貨旺季，將進一步推升營收與獲利。

法人指出，宏致第2季營收受惠伺服器應用占比提升，產品組合轉佳，毛利率季增1.73百分點來到26.42%，創下歷史新高。若排除匯率影響，實際毛利率可望再增加約2個百分點。業外匯損約6300萬台幣，稅後每股純益（EPS）為0.66元，年增32%。優於市場預期。

隨著高階連接需求推動PCIe跨入Gen6世代，宏致已成為僅有的3至4家合格供應商之一。新一代連接器平均售價（ASP）較前代提升約30%-40%。展望 2026年，隨著PCIe Gen6滲透率提升將推升伺服器產品ASP且高毛利的伺服器業務占比有望提升至12%。整體產品組合將持續優化，毛利率有望提升至 29.5%。

宏致的產品主要應用於四大類市場：工業產業、雲端通訊、車用電子，以及電腦周邊與消費性電子。工業類應用包含不斷電系統、工業電腦、無人機與攝像監控設備；雲端通訊涵蓋伺服器與網通設備；車用電子則集中在輔助駕駛系統、智能座艙與車聯網；電腦周邊與消費性電子則包含筆記型電腦與消費性產品。